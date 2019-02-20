2019/02/20 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

تعتزم السعودية افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري على حدودها الشمالية مع العراق خلال الأشهر الأربعة الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السعودية تعلن قرارات مهمة مع العراق وتصف العلاقات بأفضل حالاتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السعودية تعلن قرارات مهمة مع العراق وتصف العلاقات بأفضل حالاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).