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ضبط عملية تجنيس لمواطنة مصرية بوثائق مزورة

العراقامن

ضبط عملية تجنيس لمواطنة مصرية بوثائق مزورة

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 9:58

وزارة الداخلية

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إيقاف إصدار بطاقة وطنية لمواطنة مصرية بوثائق مزورة في دائرة أحوال الكرخ ببغداد.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقت "الغدير" نسخة منه أن "العملية تمت على خلفية قيام مفرزة متخصصة من مكتب تفتيش الجنسية بمراقبة ومتابعة عمل دائرة أحوال الكرخ، التي تمكنت من ضبط وإيقاف إصدار بطاقة وطنية لمواطنة قدّمت حجة ولادة وصحة صدور مزورتين، وبعد التحري والتدقيق في معلومات المواطنة تبيّن أنها مصرية الجنسية ومن أب مصري، حيث قدّمت بيانات ولادة عراقية مزورة".وأضاف البيان، ان "المفتشية إكتشفت أن المواطنة تمكنت عن طريق الاحتيال والتزوير على قرار خاص بالتجنيس بالجنسية العراقية"، لافتاً الى ان "مكتب المفتش العام تمكن من كشف جميع خيوط التزوير من خلال مخاطبة الجهات المختصة والقيام بالتحقيق الابتدائي ورصد المخالفين للقانون".وتابع ان "مكتب المفتش العام فاتح مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لتسجيل دعوى جزائية بحق المواطنة المزورة وإحالتها الى المحاكم المختصة، وإبطال كل ما ترتب عن التزوير".انتهى..س ح

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