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التربية توجه بالاستعداد ليوم المشي الصحي

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التربية توجه بالاستعداد ليوم المشي الصحي

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 9:45

صورة إرشيفية

وجهت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، مديريات التربية في بغداد والمحافظات كافة بالإستعداد والتهيئة لإقامة مسابقة يوم المشي العالمي المصادف في 15 لشهر نيسان من كل عام، بغية المحافظة على الصحة البدنية والنفسية وزيادة اللياقة البدنية الحركية لجسم الإنسان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه، إن تعميما صدر "من قبل المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في الوزارة إلى المديريات كافة لضرورة إحياء مناسبة يوم المشي الصحي في الـ15 من شهر نيسان المقبل، بغية مواجهة أمراض العصر، ومن ضمنها مرض السمنة ومشاكلها وكذلك أمراض الجسمية والنفسية وتوعية أبنائنا بأهمية هذا اليوم".ولفتت الوزارة في بيانها على إلزام "المديريات باختيار 10 طلاب من كلا الجنسين لكافة المراحل الدراسية لتنفيذ النشاط مع إشراك المسؤولين فيها والمؤسسات الساندة لها، علاوة على تهيئة طريق آمن للمشي خارج البنايات المدرسية وبالتعاون مع المرور والشرطة المحلية ، على ان يتم رفع شعارات تؤكد على أهمية رياضة المشي في الحفاظ على اللياقة البدنية".انتهى...س ح

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