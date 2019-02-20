2019/02/20 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة: العراق يعاني من عجز بـ2000 مركز صحي رئيسي يتبع ..

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