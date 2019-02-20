2019/02/20 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف رئيس مركز الهدف للدراسات هاشم الكندي، الاربعاء، عن سعي أمريكي لإعادة الطائفية في العراق وحماية قواعدها من خلال تأسيس قوة من بعض “الخونة”.وقال الكندي في تصريح, إن “أميركا تسعى للعودة الى الاحتلال الكامل للعراق وتجنيد من تعاون مع سفارتها في السابق لتكوين حشد سني او عشائري او قوة تحمي القواعد الأميركية وتثير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلل استراتيجي يكشف عن سعي أمريكي لإعادة الطائفية وحماية قواعدها من قبل بعض “الخونة” alansaar.

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