2019/02/20 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مقال نشره موقع “مورنينغ ستار” البريطاني، أن عدد الضربات الجوية التي نفذتها بريطانيا في شمال شرق سورية خلال الشهر الأخير من عام 2018 بلغ رقماً قياسياً، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن الخسائر في صفوف المدنيين والتكاليف كذلك الأمر.وجاء في المقال إن “بيانات جديدة حصلت عليها مجموعة حروب الطائرات من دون طيار، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مورنينغ ستار: بريطانيا قتلت مدنيين بزعم محاربة داعش في سوريا alansaar.

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