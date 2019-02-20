إتلاف كميات كبيرة من الأدوية في مطار بغداد

2019/02/20 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن اتلاف شحنة من الادوية الطبية في منفذ مطار بغداد الدولي تقدر بـ “٢٤ باليت منشأ سوري” .وذكر بيان “وبعد التوجه الى مستودع الشحن الجوي الخاص بالخطوط الجوية العراقية ومن خلال التفتيش والمتابعة وجد تكدس البضائع بإعداد كبيرة ومن ضمنها شحنات أدوية من مناشئ مختلفة داخلة منذُ سنوات […]

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