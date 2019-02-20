2019/02/20 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء بدء تطبيق مناطق حظر الطائرات بدون طيار ضمن مسافة 5 كيلومترات من المطارات، الشهر المقبل وذلك بعد أن تسببت عمليات تحليق غامضة لطائرات مسيرة اضطرابا كبيرا في حركة النقل في مطاري هيثرو وغاتويك.

وقالت وزارة النقل إن «المنطقة الموسعة ستحمي بشكل أفضل مطارات المملكة المتحدة من أولئك الذين يسيئون استخدام طائرات مسيرة وسيبدأ تطبيقها في 13 آذار/ مارس».

وأكدت الوزارة تعاونها مع سلسلة متاجر الالكترونيات جيسوبس، لزيادة الوعي لدى العامة.

وقالت إن الحكومة تقوم بصياغة قانون يمنح ضباط الشرطة صلاحيات تسمح لهم بتوقيف وتفتيش أشخاص «يشتبه في استخدامهم طائرات مسيرة بشكل مؤذ».

وأضافت أن التشريع سيتيح للشرطة «الوصول إلى بيانات الكترونية مخزنة على طائرات مسيرة من دون الحصول على إذن».

ويحظر القانون تحليق الطائرات المسيرة في نطاق كيلومتر من حدود المطارات في بريطانيا.



ويعاقب القانون البريطاني على تعريض طائرة للخطر بتلك الطائرات المسيرة بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

وتسببت عمليات تحليق غامضة قبيل عيد الميلاد بفوضى في حركة الطيران لعشرات آلاف المسافرين في مطار غاتويك بعد تعليق رحلات لثلاثة أيام.

وعلق مطار هيثرو، أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما جميع رحلاته المغادرة لنحو ساعة الشهر الماضي بعد تحليق طائرة مسيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا توسع مناطق حظر الطائرات المسيرة قرب المطارات الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا توسع مناطق حظر الطائرات المسيرة قرب المطارات الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).