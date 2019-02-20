2019/02/20 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصة متميزة لفتاة تجذب أنظار حشود من الجماهير وتبهر الجميع في شوارع ملاوي الأفريقية..



هي لاعبة كرة استعراضية من تنزانيا تبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما.

اللاعبة تشارلز تري تتراقص بكرة القدم بكل مرونة ومهارة وهي ترتدي ملابس عادية للغاية، كما تعتبر مهارتها هي مصدر رزقها، وهي تسافر عبر قارة أفريقيا لتبهر الحشود في العديد من البلدان.

وتقول تري: “يعتقد بعض الناس أني استخدم السحر الأسود ولكن هذا ليس صحيحا، موهبتي فطريه وليست بفعل السحر الأسود”.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خطى ميسي ورونالدو.. تنزانية تتلاعب بالكرة بمرونة واحتراف) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خطى ميسي ورونالدو.. تنزانية تتلاعب بالكرة بمرونة واحتراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).