2019/02/20 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9o-1hNDyCyU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوزان شابة من محافظة كربلاء تكسر حواجز النظرة السوداوية اتجاه المرأة الطموحة والناجحة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوزان شابة من محافظة كربلاء تكسر حواجز النظرة السوداوية اتجاه المرأة الطموحة والناجحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).