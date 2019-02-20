2019/02/20 | 10:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الصحة: الوزارة مديونة بمبلغ 450 مليون دولار يتبع ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: الوزارة مديونة بمبلغ 450 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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