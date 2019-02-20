نتائج الطلبة الامتحانات التمهيدية الابتدائية لتربية البصرة للعام الدراسي (2018-2019)

2019/02/20 | 10:25

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بغداد – عراق برس- 20 شباط / فبراير:اصدرت وزارة التربية نتائج الطلبة للامتحانات التمهيدية الابتدائية لتربية البصرة للعام الدراسي (2018-2019) .



انتهى اح

بدورها تنشر / عراق برس/ رابط النتائج متمنية لجميع الطلبة دوام الموفقية والنجاح :

https://drive.google.com/open…

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