التربية توجه مديرياتها كافة بالتهيؤ ليوم المشي الصحي المزمع انطلاقهُ في نيسان المقبل

2019/02/20 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 20 شباط / فبراير: وجهت وزارة التربية المديرية العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بالاستعداد والتهيئة لإقامة مسابقة يوم المشي العالمي في 15 نيسان من كل عام ، بغية المحافظة على الصحة البدنية والنفسية وزيادة اللياقة البدنية الحركية لجسم الانسان .

وبين المكتب الإعلامي الى اصدار تعميم من قبل المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في الوزارة الى المديريات كافة الى ضرورة احياء مناسبة يوم المشي الصحي في الـ15 من شهر نيسان المقبل ، بغية مواجهة امراض العصر ، ومن ضمنها مرض السمنة ومشاكلها وكذلك امراض الجسمية والنفسية وتوعية ابنائنا بأهمية هذا اليوم ، لافتاً الى ” ضرورة إلزام مديريات التربية باختيار 10 طلاب من كلا الجنسين لكافة المراحل الدراسية لتنفيذ النشاط مع اشراك المسؤولين فيها والمؤسسات الساندة لها ، علاوة على تهيئة طريق آمن للمشي خارج البنايات المدرسية وبالتعاون مع المرور والشرطة المحلية ، على ان يتم رفع شعارات تؤكد على اهمية رياضة المشي في الحفاظ على اللياقة البدنية .



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