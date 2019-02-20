2019/02/20 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وإنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في جلسة نقاشية في نيودلهي “الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية”.

ويشارك الناصر في وفد مرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته للهند التي تستمر يوما واحدا.

ويزور ولي العهد السعودي الهند برفقة عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال الناصر إن الهند تشتري حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط السعودي.

وقال سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد “الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية”.

ومن بين المشاركين في الجلسة النقاشية أيضا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أرامكو السعودية: الهند تمثل أولوية استثمارية للشركة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أرامكو السعودية: الهند تمثل أولوية استثمارية للشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).