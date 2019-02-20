مصر تبيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار لأجل 5 و10 و30 عاما

2019/02/20 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تستعد لإصدار سندات دولية بقيمة قد تصل إلى خمسة مليارات دولار في الأسبوع الجاري ببورصة لوكسمبورج.

كانت مصر جمعت في أبريل/ نيسان من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 % على الترتيب.

وقالت الصحيفة إن مصر “لن تجري جولة ترويجية للإصدار خاصة وأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بالمستثمرين واستطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة”.

ولم يتسن لرويترز الوصول لمسؤولي وزارة المالية المصرية حتى الآن للحصول على تعقيب.

كان وزير المالية المصري محمد معيط أبلغ رويترز في يناير/ كانون الثاني أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير شباط ومارس آذار بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

واختارت مصر بنوك جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وقالت صحيفة البورصة، إن مصر سددت 200 مليون دولار من متأخرات شركات النفط العالمية لتنخفض المديونية إلى مليار دولار حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 1.2 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وتسعى البلاد للانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019.

وانخفضت المستحقات بذلك إلى أقل من النصف مقارنة مع مستواها في نهاية السنة المالية 2016-2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.



وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

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