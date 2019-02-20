مفتشية الداخلية تضبط عملية تجنيس لمواطنة مصرية بوثائق مزورة

2019/02/20 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالجرم المشهود وأوقف اصدار بطاقة وطنية لمواطنة مصرية بوثائق مزورة في دائرة أحوال الكرخ ببغداد.وذكر بيان ان “العملية تمت على خلفية قيام مفرزة متخصصة من مكتب تفتيش الجنسية بمراقبة ومتابعة عمل دائرة أحوال الكرخ، حيث تمكنت المفرزة من ضبط وإيقاف إصدار بطاقة […]

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