2019/02/20 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت الكوادر الطبية، في مستشفيات كل من محافظة بابل، وواسط،

وميسان، الأربعاء، اضرابا عن الدوام، للمطالبة بإصلاحات.

واوضحت صورا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لاضراب

الكوادر الصحية والتمريضية في مستشفى الزهراءالتعليمي، وسط محافظة واسط، ومستشفى الهاشمية العام، بمحافظة بابل،

واحد المراكز الصحية في محافظة ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. اضراب الكوادر الصحية عن الدوام في (بابل ، واسط ، ميسان)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. اضراب الكوادر الصحية عن الدوام في (بابل ، واسط ، ميسان)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).