بالفيديو .. خلال مؤتمره الاسبوعي .. عبد المهدي : نراقب الأوضاع في شرق سوريا بحذر شديد

2019/02/20 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان الحكومة تراقب الاوضاع في ‏شرق

سوريا بحذر شديد من اجل منع أيّ تسلل للدواعش الى العراق.

عبد المهدي أضاف في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أن قوات سوريا

الديمقراطية وصلت لهدنة مع داعش تنتهي الاربعاء بشأن تسليم المتبقي

من الدواعش ‏واغلبهم عراقيون أو تنتهي الهدنة بإستمرار المعارك ،

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لأية تطورات وتراقب بحذر شديد ماستؤول

اليه ‏الاوضاع ، مبيناً أن داعش الارهابي يحاول اعادة الثقة لانصاره

عبر مايقوم به من عمليات ‏قتل وخطف لكنها بتناقص مستمر في ظل

المراقبة المستمرة للاجهزة الامنية ‏والاستخبارية .‏

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