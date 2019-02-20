2019/02/20 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العدل : الحكم بغرامة مالية بحق موظف خالف قانون التسجيل العقاري

20/02/2019 10:25:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

أصدرت محكمة جنح الديوانية، الاربعاء، حكماً بغرامة مالية بحق موظف خالف قانون التسجيل العقاري.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام في وزارة العدل كريم الغزّي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "معاون الشعبة الأولى لمديرية التسجيل العقاري في الديوانية المدان (ج.م.ج) خالف المادة (108) الفقرة (4) من قانون التسجيل العقاري، لقيامه بأخذ إقرار خارجي لمعاملة بيع وشراء عقار".

وأضاف أن "عملية الإقرار جرت بمنزل أحد أقارب الموظف، وأن المشتكية كانت من بين الموقّعين على المعاملة".

ولفت المفتش العام الى أن "المحكمة أصدرت حكماً وجاهياً على المدان بغرامة مالية مقدارها مليون دينار، وإعطاء الحق للمشتكية من أجل المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".

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