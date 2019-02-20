نائب يرد على صالح المطلك: تريد بقاء الأمريكان للتغطية على سرقاتك

2019/02/20 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرد النائب عن كتلة الصادقون عبدالامير التعيبان الدبي مساء الثلاثاء على القيادي في تحالف الاصلاح والأعمار صالح المطلك بعد تصريح له اعتبر فيه المطالبة بخروج القوات الأمريكية وقاحة.

وقال الدبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “صالح المطلك يريد بقاء القوات الأمريكية حتى توفر له الغطاء لسرقاته التي اختلسها من الأموال التي صرفت الى النازحين في المناطق الغربية”.

وأضاف الدبي ان “يد القضاء العراقي سوف تنال من صالح المطلك قريبا لسرقاته” مؤكدا أن “تحالف الفتح سوف يكون له قرار تحت قبة البرلمان فيما يخص الفاسدين”.

وكان قد صرح رئيس الجبهة الوطنية للحوار الوطني صالح المطلك في حديث متلفز على انه لا يجوز بهذه الوقاحة القول للأمريكان ( يلا اطلعوا ).

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