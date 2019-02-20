تكشف تفاصيل الحكم في قضية عقدين لبناء 65 مدرسة

2019/02/20 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية المخالفات التي رافقت إحالة عقدين لبناء 65 مدرسة لشركتين عامتين، مؤكدة صدور حكم بالسجن بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية، فضلاً عن وجود قضايا جزائية معروضة أمام المحاكم للنظر فيها بحق عدد من المُتَّهمين الآخرين المُفرَّقة قضاياهم.وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها […]

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