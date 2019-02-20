استقرار الدولار أمام العملات الرئيسية قبيل محضر الفيدرالي

2019/02/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.





وبحلول الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند مستوى 1.1337 دولار، فيما زاد أمام الين بنحو 0.2% عند 110.83 ين.





وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% عند 1.3051 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.07% إلى 1.0017 فرنك.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.560.





ومن المقرر أن يفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم عن محضر اجتماع الأخير والذي قرر خلاله الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.





وفي سياق منفصل فأن للمستثمرين مخاوف خاصة بالتعريفات الجمركية على السيارات وما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطبق جولة جديدة منها أم لا.





وتسلم الرئيس ترامب هذا الأسبوع نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة والمتعلقة بواردات السيارات للكشف عن مدى تأثيرها على الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي.





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