وصول بعثة سلوفاكية للتنقيب في (تل جوخا) الاثري في ذي قار

2019/02/20 | 10:38

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مفتشية اثار ذي قار اليوم عن وصول بعثة سلوفاكية للتنقيب في موقع تل جوخا الاثري شمالي المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مفتشية اثار ذي قار اليوم عن وصول بعثة سلوفاكية للتنقيب في موقع تل جوخا الاثري شمالي المحافظة.وقال مدير المفتشية طاهر كوين لشبكة اخبار الناصرية ، ان بعثة من المعهد السلوفاكي للدراسات التاريخية والاثارية برئاسة الدكتور دار هوشلنك وصل المحافظة للتنقيب للموسم الثالث على التوالي في موقع تل جوخا في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .واوضح ان الوفد يتالف من سبعة باحثين متخصصين في علوم الاثار على ان يلتحق بهم بعد اسبوعين خمسة اخرين .وبين ان اعمال التنقيب ستتواصل بالتعاون مع المفتشية على مدار شهرين واسبوعين اثنين .انتهى،ت ع ح.

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