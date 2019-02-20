برلماني يحميل وزارة الاتصالات مسؤولية ارتفاع اسعار “كارتات” الموبايل

2019/02/20 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

حمل النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاربعاء، وزارة الاتصالات مسؤولية ارتفاع اسعار كارتات شحن الرصيد للمكالمات، مبيناً ان المشكلة ليست وليدة اللحظة وانما احدى نتاجات الحكومة السابقة، والبرلمان عازم على حلها.

وقال البلداوي في تصريح صحافي ان “هناك إشكاليات بشأن ما تقدمه شركات الاتصالات من خدمات بالاضافة الى الاشكاليات المتعلقة بالمبالغ التعاقدية مع الشركات”.

واضاف البلداوي، ان “ملف الاتصالات سيفتح خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان من اجل الوقوف على تردي خدمات الاتصال، كما ان مجلس النواب لديه توجه نحو الحكومة من اجل تفعيل الاتصالات الوطنية”.

واوضح ان “المشكلة انتقلت من الحكومة السابقة فيما يتعلق بزيادة اجور الاتصالات وكارتات شحن الرصيد، حيث ان المشكلة ليست وليدة اللحظة وطرحها اليوم يحسب للبرلمان الحالي، ووزارة الاتصالات تتحمل مسؤولية هذا الارتفاع في الاجور وكلف الاتصال”.

KKK

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