بين التراث والعراقة.. سوري يحول منزله إلى متحف

2019/02/20 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين الماضي وأثاره والتراث السوري، متحف يجمع بين العراقة والتحف الأثرية في مدينة دمشق السورية، حيث قام أحد محبي التراث بتحويل منزله إلى متحف ومزار لينشر بعض الثقافات القديمة التي مضى عليها الزمان.

وقال هيثم طباخة، صاحب المتحف: “كلما أجد قطعة فنية تراثية رائعة اشتريها لوضعها بالمتحف، فأنا لا أهدف إلى الربح ولكني أعشق التراث واستمتع بهذا العمل”.

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