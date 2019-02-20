مصفف شعر فيتنامي يقدم لزبائنه تصفيفة ترامب وكيم مجانا

2019/02/20 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم مصفف شعر في فيتنام لزبائنه خدمة فريدة من نوعها..تصفيفة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مجانا.

وبمناسبة قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية يومي 27 و28 فبراير/ شباط يقدم مصفف شعر في العاصمة هانوي تصفيفة مجانية لأي شخص يريد أن يحظى بمظهرهما المميز.

وقال تو جيا هوي (تسعة أعوام)، بعد أن صفف شعره على غرار تصفيفة كيم “أنا سعيد بهذه التصفيفة لأن الناس سيعتقدون أنني أشبه زعيم كوريا الشمالية”.

وتقدم أكاديمية توان دوونج للتجميل هذا العرض حتى يوم 28 فبراير/ شباط مع توافد آلاف المسؤولين والصحفيين على العاصمة الفيتنامية لحضور ثاني قمة بين ترامب وكيم منذ اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال لي توان دوونج صاحب صالون التجميل “فعلت ذلك على سبيل المزاح لكن رد فعل الناس أدهشني”.

وأضاف “أحب السلام وأمقت الحرب بشدة.



مات كثيرون من عائلتي لذلك أؤيد هذه القمة بشدة”.

وفقد دوونج اثنين من أعمامه خلال حرب فيتنام.

وقال لي فوك هاي (66 عاما) إنه كان يسترخي بجوار بحيرة قريبة عندما سأله دوونج إن كان يرغب في الحصول على تصفيفة وصبغة لشعره ليبدو مثل ترامب.

ووافق هاي بدافع الفضول.

وقال “لا أشعر بالقلق بشأن هذا الشعر البرتقالي اللامع لأن مالك صالون التصفيف قال إنه سيعيد شعري لطبيعته بعد انتهاء هذه الحملة الدعائية”.

وأضاف “أحب تصفيفة دونالد ترامب.



إنها رائعة وتناسب سني”.

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