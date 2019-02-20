إضراب للكوادر الصحية بأربع محافظات

2019/02/20 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر صحفي، اليوم الاربعاء، باضراب للكودار الصحية في اربع محفظات للمطالبة باصلاحات.وقال المصدر، ان "الكوادر الطبية، في مستشفيات كل من محافظة بابل، وواسط، وميسان، والبصرة، بدأت صباح اليوم، بالإضراب عن الدوام، للمطالبة بإصلاحات"، مبينا ان "المضربين رفعوا لافتات بمطالبهم".

واضاف، ان "من بين هذه الكوادر، مستشفى الزهراء التعليمي، وسط محافظة واسط، ومستشفى الهاشمية العام، بمحافظة بابل، واحد المراكز الصحية في محافظة ميسان".انتهى/س

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