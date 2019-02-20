وزير الصحة: نحتاج إلى ملياري دولار لتغطية المستلزمات الصحية

2019/02/20 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

أعلن وزير الصحة، علاء العلوان، الأربعاء، حاجة الوزارة إلى ملياري دولار لتغطية المستلزمات الصحية.

وقال العلوان، في مؤتمر صحفي، إن “جهدونا نجدت في زيادة التخصيصات المالية لتوفير الأدوية للأمراض المستعصية والخطيرة”.

وأضاف، أن “المؤسسات الصحية لم تستلم سوى 50% من الأدوية”.

وأكد الوزير، “حاجة الوزارة ملياري دولار لتغطية المستلزمات الصحية”.

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