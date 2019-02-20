نادية مراد تجتمع بالرئيس الفرنسي وزوجته وتنضم الى مجلس المساواة بين الرجل والمرأة

2019/02/20 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص اشرف الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” يوم امس الثلاثاء 19 فبراير/شباط 2019، في قصر “الإليزيه” بالعاصمة الفرنسية “باريس” على اجتماع “لمجلس المساواة بين الرجل والمرأة”، بمشاركة أعضائه ومن بين اعضاء المجلس سفيرة النوايا الحسنة والحاصلة على جائزة النوبل للسلام العام الماضي الايزيدية “نادية مراد” التي تم اختيارها لتكون واحدة من اعضاء هذا […]

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