وزير التجارة الكويتي يصل العراق لمناقشة إنشاء منطقة تجارية حرة

2019/02/20 | 11:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

وصل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي،الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رسمي في زيارة تستمر يومين يناقش فيها إنشاء منطقة تجارية حرة وتوقيع اتفاقية بشأنها.

وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن الوزير خالد الروضان سيلتقي خلال زيارته الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأضافت أنه سيعقد اجتماعاً مفتوحاً كذلك مع عدة جهات عراقية مثل وزارة (الخارجية) و(النقل) و(الصناعة والمعادن) والبنك المركزي العراقي والهيئة العامة للمنافذ الحدودية والهيئة الوطنية للاستثمار وصندوق إعمار المناطق المتضررة والهيئة العامة للجمارك.

وبينت أن الروضان سيلتقي نظيره العراقي محمد العاني وسيعقد لقاء مع كل من اتحاد الغرف واتحاد الصناعات واتحاد رجال الأعمال ومجلس الأعمال الوطني والمجلس الاقتصادي لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

ويرافق الوزير وفد رسمي يضم ممثلين لعدة جهات حكومية منها الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وجهاز حماية المنافسة ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الخارجية.

كما يضم الوفد ممثلين عن البنك الدولي وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية والإدارة العامة للمنافذ والهيئة العامة للطرق والنقل البري وجهاز تطوير الحرير.

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