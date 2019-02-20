2019/02/20 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أوعز نائبان في البرلمان الإيراني, للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي, بضرورة متابعة موضوع الحادث الارهابي في سيستان وبلوشستان.وذكرت وسائل إعلام إيرانية, إن” النائب في مجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام احمد سالك, أكد على ضرورة متابعة قضية تفجير سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران من قبل لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان الإيراني يوعز بمتابعة الحادث الإرهابي في سيستان وبلوشستان alansaar.

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