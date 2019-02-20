2019/02/20 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني, عدم استطاعة أي بلد زعزعة العلاقات العريقة بين إيران والصين.وقال لاريجاني خلال لقائه في بكين, رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الصينية الايرانية لي شوي يونغ, إن “العلاقات الودية بين البلدين متجذرة وتعود الى أكثر من ألفي عام وليس باستطاعة اي بلد زعزعتها”.من جانبه, أشار رئيس مجموعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشورى الإسلامي يؤكد عدم قدرة أي بلد زعزعة العلاقات بين إيران والصين alansaar.

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