برلمانيون يطالبون بإعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة

2019/02/20 | 11:35

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بغداد- العراق اليوم:

طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء بإعادة منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقود...





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