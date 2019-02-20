وزير التجارة والصناعة الكويتي يصل الى بغداد

2019/02/20 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر الروضان اليوم الاربعاء، الى بغداد على راس وفد رفيع المستوى.

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