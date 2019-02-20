الحلبوسي : العراق بحاجة إلى الدعم لإعادة إعماره ولا يحتاج إلى قوات برية على أرضه

2019/02/20 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له في برلين مع

نظيره ‏الألماني فولفغانغ شويبله ‏عدة ملفات أبرزها العلاقات الثنائية

والأمن وإعادة الإعمار والشراكة الاقتصادية.‏ الحلبوسي أشار في بيان إلى أن العراق انتصر على الإرهاب وقدم الكثير

‏من التضحيات والدماء نيابةً عن العالم كله لكن الحرب لم تنتهِ بعد ما

لم يتم تجفيف ‏منابع الإرهاب بشكل جذري ومكافحة الخلايا النائمة ،

موضحاً ان العراق لا يحتاج إلى قوات برية ‏لأنه يمتلك قوات كافية قد

أثبتت نجاحها في إدارة ملف الحرب على الارهاب ، ‏مؤكداً أن العراق لا

يمكن أن يكون ممراً أو ساحة للصراعات أو ضمن سياسة ‏المحاور ، من جهته

أكد الجانب الألماني الانفتاح العالي على العراق واستمرار دعمه

للحكومة ‏العراقية في مجالات الأمن والشراكة الاقتصادية والتنمية

والمشاريع الاستثمارية.

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