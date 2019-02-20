نجاح أول اختبار لمكافحة العمى بالعلاج الجيني

2019/02/20 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير عالمية صادرة اليوم أن جراحين حقنوا جينا صناعيا في مؤخرة عين امرأة في محاولة لمنع موت مزيد من الخلايا ليكون أول علاج يستهدف

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