نيمار متحمس لعرض ريال مدريد

2019/02/20 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التعاقد مع قائد المنتخب البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية للعام 2019.

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