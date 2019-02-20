إرتفاع طفيف للدولار في بورصة الكفاح

2019/02/20 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1198.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و850 ديناراً للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.سعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.36 دولار.الباوند السعر العالمي: 100 باون = 130.55 دولار.الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 529.30 ليرة تركية.سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1342.30 دولار.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.38 دولار.سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.50 دولار.انتهى

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