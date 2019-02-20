الحلبوسي لاهالي الأنبار: لا تكونوا فريسة سهلة للإرهاب

2019/02/20 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الأفعال "الإجرامية" التي ارتكبتها عناصر داعش والتي استهدفت المدنيين العزل الباحثين عن رزقهم في صحراء محافظة الأنبار.وقال الحلبوسي في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه، "نشدد على ضرورة تضييق الخناق على عناصر التنظيم وملاحقتهم في أوكارهم بعمق الصحراء الغربية والقضاء عليهم بشكل نهائي".وطالب : "المدنيين بعدم الدخول في عمق المناطق الصحراوية البعيدة عن سيطرة القوات الأمنية، وألَّا يصبحوا فريسة سهلة للإرهاب، وأن يفوتوا الفرصة على عناصره الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة".وأختطف الأثنين الماضي، 12 شخصاً اثناء جمع "الكمأ" في صحراء قضاء النخيب بمحافظة الانبار.

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