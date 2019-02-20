2019/02/20 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير الصحة : نحن بحاجة الى ملياري دولار لتغطية المستلزمات الصحية

20/02/2019 11:31:00 AM |

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واع / بغداد / ز .ا

أعلن وزير الصحة علاء العلوان، الأربعاء، عن حاجة الوزارة إلى ملياري دولار لتغطية المستلزمات الصحية.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "جهدونا نجدت في زيادة التخصيصات المالية لتوفير الأدوية للأمراض المستعصية والخطيرة".

وأضاف، أن "المؤسسات الصحية لم تستلم سوى 50% من الأدوية".

وأكد الوزير، "حاجة الوزارة ملياري دولار لتغطية المستلزمات الصحية

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