سيميوني محذرا: الملعب سينفجر اليوم بوجه يوفنتوس

2019/02/20 | 11:35

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بغداد اليوم/ متابعة

حذر الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه يوفنتوس الإيطالي من أن ملعب "واندا ميتروبوليتانو" سينفجر من شدة الحماس والتشجيع عندما سيستضيف لقاء الأتلتي المرتقب أمام اليوفي.

وسيستضيف فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء منافسه الصعب يوفنتوس على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتلتي، في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام، لذلك يرغب سيميوني في التأهل للنهائي على ملعبه.

وتحدث دييجو سيميوني في مؤتمره الصحفي قبل مباراة يوفنتوس قائلاً " لدي رغبة كبيرة في لعب تلك المباراة".

وأضاف " إنه مصدر فخر بالنسبة لي أن لعب مثل هذه المباريات الكبيرة، ضد فرق مميزة للغاية، فهذا سيساعدنا على النمو والتطور”.

وتابع " التأهل للدور المقبل، والتطور كفريق وكنادٍ سيعطينا الأشياء التي نحتاجها".

وبسؤاله هل تلك المباراة تعد "نهائي مبكر؟"، رد قائلاً " لا، هذه تعد مباراة في دور 16، ولن نتوج باللقب إذا فزنا، نحن سنواجه فريقًا قويًا مدعومًا بالعديد من اللاعبين المميزين، ومدرب كبير يعمل يتواجد هناك منذ فترة، ولذلك قلت بأننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، ونصعب الأمور عليهم".

وأكمل " يوفنتوس يعد فريقًا كبيرًا، ولكنا علينا التفكير في أنفسنا، فنحن سنلعب على ملعب استثنائي، واندا ميتروبوليتانو, سينفجر من شدة الحماس والتشجيع، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية".

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