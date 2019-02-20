السفارة الامريكية: جلبنا 50 شركة استثمارية الى العراق

2019/02/20 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود يوم الاربعاء ان السفارة جلبت نحو 50 شركة استثمارية الى العراق.

وقال هود في كملة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش وفكره المنعقد في بغداد "إننا سوية مع التحالف الدولي قمنا بتجهيز وتدريب اكثر من 190 الف عنصر من القوات العراقية".

واضاف ان "الناس بحاجة الى فرص عمل، ونحن نشجع على زيادة فرص العمل وقد قامت السفارة بجلب اكثر من 50 شركة للتعرف على العمل في العراق"، مؤكدا ان "وجود عراق آمن مستقر يصب في مصلحة الولايات المتحدة".

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