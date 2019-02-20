مسجدي يتوقع موعد معالجة أزمة الكهرباء “بشكل كلي” في العراق خلال السنوات القادمة

2019/02/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … وقع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، الأربعاء، معالجة أزمة الكهرباء “بشكل كلي” في العراق خلال الأعوام الأربعة المقبلة، فيما بين أن الشركات الإيرانية بدأت بالمساهمة في إعادة إعمار العراق.

وقال مسجدي خلال لقائه أعضاء المجلس البلدي لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية، إن “الشركات الايرانية بدأت بالفعل المساهمة في اعادة اعمار وتعزيز البنى التحتية للعراق وأن وتيرة هذه العملية ستتواصل على نحو جاد”.

وتوقع مسجدي، أن “تتم معالجة أزمة الكهرباء في العراق كلياً خلال السنوات الاربع القادمة على ضوء الاتفاقيات المتوصل اليها مع الشركات الإيرانية ابان زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى طهران مؤخرا”.

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