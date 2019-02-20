الاتحاد الوطني الكردستاني يجتمع في السليمانية لبحث منصب محافظ كركوك

2019/02/20 | 11:40

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(المستقلة) … عقد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، اجتماعاً في محافظة السليمانية لبحث منصب محافظ كركوك وملفات أخرى.

مصدر في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يعقد الان في السليمانية اجتماعاً لجميع فروعه.

وأضاف مصدر ، أن الحزب سيبحث آخر التطورات السياسية خصوصاً بعد مقاطعته جلسة برلمان الإقليم، ومنصب محافظ كركوك ومحاور أخرى.

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