بخاتي يوضح حقيقة وجود خلافات بين الحكمة وسائرون

2019/02/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … نفى النائب عن تيار الحكمة المنضوي بتحالف الاصلاح والاعمار جاسم بخاتي، الأربعاء، وجود خلافات بين تياره وبين تحالف سائرون، مشددا على ان جميع الاتفاقات والحوارات بين الحكمة وسائرون ما زالت مستمرة ضمن الاطار الاستراتيجي.

وقال البخاتي في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، إن “جميع الاتفاقات والحوارات بيننا وبين تحالف سائرون ما زالت مستمرة ضمن الاطار الاستراتيجي ولدينا خطوات ثابتة بهذا الاتجاه كانت أهم ثمارها تشكيل تحالف الاصلاح والاعمار”، مبيناً أن “هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الطرفين وتم قطف ثماره في الحكومات المحلية”.

وأضاف البخاتي، أن “تحالفنا مهم مع سائرون ولا توجد أية شائبة في هذا المجال ونتمنى استمراره بالشكل الافضل كونه تحالفاً مهماً يحسب له باقي الأطراف ألف حساب”، متابعاً أن “التصريحات عن وجود خلافات وشقاق بين الطرفين عارية عن الصحة، وهناك تواصلاً مستمراً مع سائرون بهذا الاتجاه”.

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