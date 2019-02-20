السفارة الأمريكية: وجود قواتنا بالعراق بموافقته ودربت 190 ألف عنصر أمن عراقي

2019/02/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت السفارة الأمريكية، الأربعاء، التأكيد على أن وجود قوات بلادها في العراق بموافقته، لافتة إلى أن القوات دربت 190 ألف عنصر أمن عراقي.

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