الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل وسط ترقب تطورات البريكست

2019/02/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات البريكست والمباحثات التجارية بين واشنطن وبكين.





وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 369.8 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3% عند 7197.7 نقطة.





وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2% عند 5172.4 نقطة، بينما وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3% إلى 11346.4 نقطة.





وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 1.1351 دولار.





ومن المقرر أن تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية في وقت لاحق من اليوم برئيس المفوضية الأوروبية لاستكمال مباحثات البريكست.





وصرح المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أمس أنه سيتم عقد اجتماع هام بين الطرفين كجزء من مفاوضات البريكست مع الكتلة، حيث من المقرر أن يكون 29 مارس هو موعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.





وفي سياق منفصل فإن جولة جديدة من المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين بدأت أمس، ويترقب المستثمرون نتائجها وما إذا كانت ستنجح في تقريب وجهات النظر في قضايا الخلافات بشأن التعريفات الجمركية.





وصرح الرئيس الأمريكي دونال ترامب أمس بأن مبيعات الذرة الأمريكية أصبحت جزءاً من المناقشات التجارية المستمرة مع الصين تلك الفترة.





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