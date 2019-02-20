الصادرات اليابانية تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2016

2019/02/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجلت اليابان عجزاً في الميزان التجاري خلال الشهر الماضي، مع تراجع الصادرات بأكبر وتيرة في عامين ونصف.





وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن الميزان التجاري سجل عجزاً في يناير الماضي قيمته 1.41 تريليون ين، مقابل تقديرات بـ1.01 تريليون ين.





وأوضحت البيانات أن صادرات اليابان في يناير الماضي هبطت بنحو 8.4% على أساس سنوي، مقابل توقعات بتراجعها بنحو 5.5%.





وتعد وتيرة هبوط الصادرات اليابانية في يناير الماضي هي الأكبر منذ أكتوبر 2016.





أما الواردات فشهدت تراجعاً بنسبة 0.6% في الشهر الأول من العام الجاري على أساس سنوي، في مقابل تقديرات هبوطها بـ2.8%.





وفيما يتعلق بفائض الميزان التجاري لليابان مع الولايات المتحدة فزاد بنسبة 5.1% إلى مستوى 367.4 مليار ين (3.32 مليار دولار).





وفي يناير الماضي زادت الواردات اليابانية من الولايات المتحدة بنحو 7.7%.





وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الين أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 110.92 ين.





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