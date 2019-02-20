مصادر: العراق يبيع خام البصرة الثقيل بعلاوة مرتفعة

2019/02/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليون برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في 27-31 مارس آذار 2019 بعلاوة أعلى من العطاء السابق.





وأضافت المصادر، وفقا لرويترز، أن الشحنة تم بيعها إلى تشاينا أويل بعلاوة 1.40-1.50 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا.





وأوضحت، أن "سومو" لم تخصص أي كمية من خام البصرة الثقيل إلى أصحاب عقود الخدمة الفنية، وإن ذلك يعني أنه ليس لدى أي شركة، باستثناء سومو، شحنات تعيد بيعها في السوق الفورية.





وباعت "سومو" في العطاء السابق مليوني برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في مارس آذار، إلى إس.كيه إنرجي بعلاوة 1.10 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا.





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