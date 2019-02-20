بلدية الشعلة تغلق المرائب غير المرخصة في منطقة جكوك

2019/02/20 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الاربعاء، عن المباشرة بإغلاق المرائب غير المرخصة في منطقة جكوك التي انشئت من دون استحصال الموافقات الرسمية. ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت

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